22 вересня з 22:00 год буде частково перекрито рух транспорту на вул. Руській

22 вересня з 22:00 год до 06:00 год 23 вересня буде частково перекрито рух транспорту на вул. Руській, що на ділянці від вул. Богдана Хмельницького в напрямку бульв. Тараса Шевченка.

На об’єкті підрядна організація виконуватиме роботи з поточного ремонту, а саме, фрезерування асфальтобетонного покриття проїзної частини (ліквідація напливів) та влаштування верхнього шару асфальтобетону проїзної частини.

На період виконання робіт будуть встановлені дорожні знаки.

Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.