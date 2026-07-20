На Бережанщині зіткнулися два мотоцикли: обох водіїв госпіталізували

Дорожньо-транспортна пригода за участю двох мотоциклістів сталася 17 липня близько 23:05 у селі Куропатники Бережанської територіальної громади.

Як встановили правоохоронці, 25-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Musstang FIT, допустив зіткнення з мотоциклом Musstang XTREET 250.

У результаті аварії травмувалися обидва водії. Потерпілим надали допомогу медики екстреної медичної допомоги, після чого їх госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.