У Бережанах відкрито стоматологічний кабінет для військовослужбовців!

У КНП «Бережанська ЦМЛ» запрацював сучасний стоматологічний кабінет для військовослужбовців, який працює в межах договору з НСЗУ, повідомляють у медичному закладі.

Тепер наші захисники зможуть отримувати якісну стоматологічну допомогу безоплатно, у комфортних умовах і з використанням сучасного обладнання.

Щиро дякуємо голові Нараївської громади Євгену Здебському за підтримку у закупівлі необхідної апаратури

Завдяки спільним зусиллям ми робимо важливу справу — дбаємо про здоров’я тих, хто щодня дбає про нас.

Стоматологічний кабінет розташований у м.Бережани, вул Богдана Хмельницького,52( дитяча лікарня). Запрошуємо військовослужбовців скористатися новими можливостями медичної допомоги!