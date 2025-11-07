11:52 | 7.11.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

У Бережанах відкрито стоматологічний кабінет для військовослужбовців!

У КНП «Бережанська ЦМЛ» запрацював сучасний стоматологічний кабінет для військовослужбовців, який працює в межах договору з НСЗУ, повідомляють у медичному закладі.

Тепер наші захисники зможуть отримувати якісну стоматологічну допомогу безоплатно, у комфортних умовах і з використанням сучасного обладнання.
Щиро дякуємо голові Нараївської громади Євгену Здебському за підтримку у закупівлі необхідної апаратури 🙏
Завдяки спільним зусиллям ми робимо важливу справу — дбаємо про здоров’я тих, хто щодня дбає про нас. 💙💛

📍Стоматологічний кабінет розташований у м.Бережани, вул Богдана Хмельницького,52( дитяча лікарня).

Запрошуємо військовослужбовців скористатися новими можливостями медичної допомоги!

