14:15 | 27.09.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

У Бучачі горів будинок

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Бучацькі рятувальники ліквідували пожежу житлової будівлі, повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.

26 вересня о 17:41 виникла пожежа житлової будівлі в м. Бучач Чортківського району. Вогнем знищено перекриття площею 20 м кв, деревяна підлога площею 20 м кв, 2 вікна, речі домашнього вжитку та меблі. Пошкоджено міжкімнатні двері і стіни житлової будівлі. З вогнем боролись черговий та резвервний караули 9 державної пожежно-рятувальної частини.
Причини виникнення пожежі сума збитків встановлюється.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *