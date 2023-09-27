У Бучачі горів будинок

Бучацькі рятувальники ліквідували пожежу житлової будівлі, повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.

26 вересня о 17:41 виникла пожежа житлової будівлі в м. Бучач Чортківського району. Вогнем знищено перекриття площею 20 м кв, деревяна підлога площею 20 м кв, 2 вікна, речі домашнього вжитку та меблі. Пошкоджено міжкімнатні двері і стіни житлової будівлі. З вогнем боролись черговий та резвервний караули 9 державної пожежно-рятувальної частини.

Причини виникнення пожежі сума збитків встановлюється.