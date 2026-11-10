Комунальне підприємство «Тернопільське авіа» прогнозує збиток у 306 тисяч гривень
Фінансовий план комунального підприємства «Тернопільське авіа» на 2026 рік розглядали під час засідання Тернопільської міської ради.
Під час представлення документа повідомили, що підприємство прогнозує збільшення доходів і витрат порівняно з попереднім роком. Водночас очікуваний фінансовий результат становить мінус 306 тисяч гривень.
Це пояснили, зокрема, амортизаційними нарахуваннями у зв’язку з придбанням обладнання, а також збільшенням витрат на заробітну плату працівників і розвиток інфраструктури підприємства.
Представник підприємства зазначив, що відповідні витрати вже врахували у фінансовому плані.