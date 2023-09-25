У сфері дошкільної освіти Тернопільщини є вакансії!

Цьогоріч роботодавці, які працюють у цій сфері, подали в службу зайнятості Тернопільщини більше 260 вакансій (з них 208 вакансій вихователів та помічників вихователів у дитсадках та НВК); 166 – були укомплектовані за сприяння місцевих підрозділів служби зайнятості області.

Зараз в обласному центрі зайнятості зареєстровано 30 вакансій у закладах дошкільної освіти. Потрібні вихователі (19 вакансій), помічники вихователів (8 вакансій) та асистенти вихователів (3 вакансії).

До слова: деякі категорії громадян можуть отримати ваучер на оплату навчання за спеціальністю «Дошкільна освіта».

З нагоди свята вітаємо усіх працівників сфери дошкільного виховання та зичимо миру, добра, здоров’я, родинного затишку!

За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) чи на «гарячу» лінію у Тернопільському ОЦЗ за тел. 0635765756.