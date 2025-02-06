У січні тернопільські поліцейські затримали 205 п’яних водіїв

Загалом за минулий місяць співробітники поліції області зафіксували 4 968 правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП в області, найпоширенішими порушеннями на дорогах є: перевищення водіями швидкості, керування транспортними засобами без документів та у стані сп’яніння, порушення вимог дорожньої розмітки, дорожніх знаків та правил обгону.

Упродовж січня на Тернопільщині сталося 236 дорожньо-транспортних пригод, з них 47 – з потерпілими. Зафіксовано 8 аварій, скоєних нетверезими водіями, у результаті яких постраждали 5 осіб.

Аналізуючи причини ДТП, основними порушеннями є: перевищення швидкості руху – 53 випадки, в яких загинуло 4 особи та травмовано 24; порушення безпечної дистанції – 45 випадків, у яких травмовано 2 особи; порушення правил під час руху заднім ходом – 38 випадків, у яких загинула 1 особа та 1 травмована.

За участю пішоходів сталося 16 ДТП, у яких загинула 1 особа та 15 отримали травми.

У січні правоохоронці склали 205 адміністративних протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами у нетверезому стані (стаття 130 КУпАП).

Поліцейські нагадують про відповідальність за керування транспортними засобами в стані сп’яніння:

– на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 17 000 гривень та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;

– якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;

– у випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень та позбавлення права керування на 10 років.