У Тернополі відремонтують будинок пошкоджений ворожим дроном

5 лютого на засіданні виконавчого комітету міської ради затвердили титульний список з експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду Тернопільської міської територіальної громади на 2025 рік.

Згідно з рішенням, передбачено капітальний ремонт житлового будинку на вул. Павла Чубинського, 1. Роботи включатимуть усунення аварійної ситуації та відновлення будівельних конструкцій, пошкоджених унаслідок падіння ворожого шахеда 2 грудня 2024 року.

На ці заходи спрямовано 960 тисяч гривень із спеціального фонду міського бюджету.