14:59 | 18.11.2024
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У Теребовлі сьогодні перекриють рух транспорту

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У зв’язку з проведенням ремонтно-будівельних робіт (влаштування шарів дорожнього одягу на мосту та підходах) на об’єкті «Реконструкція мосту на км 354+255 автомобільної дороги загального користування державного значення М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» буде перекрито рух для всіх транспортних засобів з 12.00 год. 18.11.2024 р. до 20.00 год. 18.11.2024 р. Повідомляє теребовлянська міська рада.
☝Об’їзд вказаного моста буде проводитись у відповідності до розробленої та затвердженої в установленому порядку тимчасової схеми організації дорожнього руху.

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