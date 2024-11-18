У Теребовлі сьогодні перекриють рух транспорту

У зв’язку з проведенням ремонтно-будівельних робіт (влаштування шарів дорожнього одягу на мосту та підходах) на об’єкті «Реконструкція мосту на км 354+255 автомобільної дороги загального користування державного значення М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» буде перекрито рух для всіх транспортних засобів з 12.00 год. 18.11.2024 р. до 20.00 год. 18.11.2024 р. Повідомляє теребовлянська міська рада.