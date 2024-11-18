27 місяців полону. Ув’язнення росією на 20 років суворого режиму. Холод, бруд, сірість, нестерпний залізобетонний присмак неволі.

І нарешті довгоочікувана мить повернення на рідну землю. Чисте повітря, яким хочеться дихати на повні груди. Рідний запах закарбованих у серці ландшафтів і душевне тепло від подихів та доторків найближчих людей.

Завдяки мужності й незламності воїна 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сергія Бойчука та завдяки наполегливості і старанням його дружини – завідувача клубом села Семаківці Андріани Бойчук, яка в складі ГО “Опора Титанів” всіма силами намагалась витягнути чоловіка з нелюдського російського полону – одна українська сім’я дочекалась возз’єднання, повідомляють у Білобожницькій громаді.

Тож нехай дочекається і кожна вимушено розділена сім’я..