П’яний водій BMW X6 в’їхав у зупинку транспорту в Хмельницькому: троє загиблих

ДТП сталася сьогодні, 18 листопада, о 07:20 годині на зупинці по вул. Зарічанській, 9, повідомляє поліція Хмельницької області.

Водій автомобіля «BMW X6», рухаючись по вул. Зарічанській, допустив дотичне зіткнення з автомобілями «Skoda Octavia» та «Mazda», після чого в’їхав у зупинку громадського транспорту.

У результаті ДТП троє жінок (60, 56 та 53 років), які стояли на зупинці, від отриманих травм загинули.

Водій перебував за кермом з явними ознаками сп’яніння. Поліцейські затримали його на місці події.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення.