Університет третього віку у Теребовлі: 7 факультетів та наймудріші студенти…

Університет третього віку – таку послугу запровадили працівники відділення денного перебування Центру соціальних послуг Теребовлянської громади для людей поважного віку, що можуть і хочуть бути активними, розвиватися і втілювати свої ініціативи. Кілька напрямів слухачі цього Університету уже освоїли раніше: побували з краєзнавчими мандрівками в різних куточках Тернопілля та за його межами, запровадили літню ранкову руханку на стадіоні «Колос», стали ініціаторами та учасниками ряду творчих майстер-класів та навіть взяли участь у Міжнародному спортивному фестивалі у Луцьку, – повідомляють у громаді.

Але від 2 жовтня Університет третього віку у Теребовлі отримав новий старт. Було сформовано 7 факультетів, кожен з яких має своїх кураторів, це:

Факультет «Здоров’я» – Королюк Ярослав та Скоренька Ганна;

Факультет іноземної мови – Заячківський Анатолій;

Факультет громадського права – Колісник Людмила;

Факультет краєзнавства – Зелінський Степан;

Факультет ІТ-технологій – Стасишин Ірина;

Факультет «У ритмі танцю» – Руневич Тарас і Стадник Юліана;

Факультет художнього мистецтва – Ткачук Олена.

+ Новий набір студентів, нове приміщення для занять – у комфортному кабінеті теребовлянської ДЮСШ (та на інших локаціях міста, якщо цього потребуватиме кваліфікація того чи іншого факультету), а також – гості із Луцька та Тернополя, які приїхали підтримати теребовлянський Центр соціальних послуг у такій важливій роботі.

Зокрема на офіційне відкриття Університету завітала голова Громадської організації «Центр освіти «Університет третього віку» Оксана Степанюк (м.Луцьк), яка розповіла про всеукраїнські ініціативи, започатковані нею та її колегами та запросила до різносторонньої співпраці теребовлянських студентів.

Також до роботи факультетів зголосилися долучитися партнери Теребовлянської міської ради – представники юридичного факультету ТНЕУ. Вони готові надавати лекторську, консультаційну підтримку у правових темах, які будуть цікавити слухачів Університету.

Привітати поважних студентів прийшов і міський голова Сергій Поперечний. Він зауважив, що Центр соціальних послуг у Теребовлянській ОТГ постійно розвиває свої напрямки діяльності та покращує їх. «Такі ініціативи допомагають громаді бути цілісною, стирають кордони між поколіннями, об’єднують. Тож бажаю усім сьогоднішнім студентам – плідного та цікавого навчання, а працівникам Центру – наснаги у втіленні хороших задумів» – зазначив міський голова.

Урочисто зачитували Гімн студента – Gaudeamus (Богданна Чернецька та Надія Смочук), дарували студентам стартові набори для науки (ручку, блокнот та пряник) та приємно спілкувалися у затишній атмосфері теребовлянського Медіа-центру, який гостинно прийняв у своїх стінах учасників та гостей заходу.