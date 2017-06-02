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На Тернопільщині посадовець зазначив недостовірні дані у е-декларації

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Тернопільською місцевою прокуратурою спільно з працівниками Управління Захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України виявлено факт подання керівником одного з підрозділів Львівського центру механізації колійних робіт недостовірних відомостей у е-декларацію.

Встановлено, що начальником зазначеного підрозділу відображено у     декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, недостовірні дані про наявність у нього на праві власності об’єктів нерухомості.  Посадовець не  зазначив усе наявне у нього  майно у е-декларації.  Розпочато досудове розслідування за ст. 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації), процесуальне керівництво у якому здійснює Тернопільська місцева прокуратура

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