На Тернопільщині посадовець зазначив недостовірні дані у е-декларації

Тернопільською місцевою прокуратурою спільно з працівниками Управління Захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України виявлено факт подання керівником одного з підрозділів Львівського центру механізації колійних робіт недостовірних відомостей у е-декларацію.

Встановлено, що начальником зазначеного підрозділу відображено у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, недостовірні дані про наявність у нього на праві власності об’єктів нерухомості. Посадовець не зазначив усе наявне у нього майно у е-декларації. Розпочато досудове розслідування за ст. 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації), процесуальне керівництво у якому здійснює Тернопільська місцева прокуратура