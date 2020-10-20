В Тернопільській області працює 71 мобільна бригада та перепрофільовано в тимчасові госпіталі чотири заклади охорони здоров’я

19 жовтня в Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації відбулась апаратна нарада під головуванням начальниці управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольги Ярмоленко та за участі головних спеціалістів та експертів УОЗ Тернопільської облдержадміністрації.

Розглянуто актуальні питання медичної галузі, зокрема щодо стану забезпечення мобільних бригад, створених з метою забору біологічного матеріалу для лабораторної діагностики методом полімеразної ланцюгової реакції та завантаженості ліжок в закладах охорони здоров’я, визначених для надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною інфекцією COVID-1, про що відповідно доповіли головний спеціаліст відділу надання медичної допомоги населенню УОЗ ТОДА з питань сімейної медицини Марія Сельська та головний спеціаліст – терапевт управління охорони здоров’я ТОДА Лариса Матюк.

Про те, що на Тернопільщині 40 закладів охорони здоров’я уклали договори з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій надання медичних послуг «Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2» повідомила головний спеціаліст відділу надання медичної допомоги населенню УОЗ ТОДА з питань сімейної медицини Марія Сельська.

Вона зазначила, що відповідно до зазначених договорів, в області запланована робота 71 мобільної бригади. Забезпеченість бригад засобами індивідуального захисту та пробірками для забору біологічного матеріалу становить 1 – 3 місяці.

В області відсутня спеціалізована інфекційна лікарня, проте, функціонують 36 закладів охорони здоров’я на 1706 ліжко/місць, передбачених для лікування коронавірусної інфекції COVID-19.

Також перепрофільовано в тимчасові госпіталі чотири заклади охорони здоров’я на 414 ліжко-місць. Про це повідомила головний спеціаліст – терапевт управління охорони здоров’я ТОДА Лариса Матюк.

Впродовж наради обговорено питання щодо епідеміологічної ситуації щодо захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19 на сьогоднішній день та організацію медичної допомоги в закладах охорони здоров’я області в умовах пандемії.

Йшлося про вжиття першочергових заходів у разі ускладнення епідситуації в області.

«Керівництво ОДА тримає на контролі стан справ щодо епідеміологічної ситуації в області. Вже розроблено заходи щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції, план реагування на медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. В разі її виявлення, кожна структура має чіткий алгоритм дій», – зазначила очільниця УОЗ. Окрім того, кожен доповів про стан відповідальної сфери в області та структури управління. На завершення наради озвучено основні заходи, які заплановані управлінням на поточний тиждень та надано пропозиції до протоколу доручень учасникам наради.