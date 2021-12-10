Вандали попсували намет різдвяного ринку-майстерні у центрі Чорткова

У ніч з 8 на 9 грудня на перехресті вулиць Ринок і Тараса Шевченка у Чорткові невідомі поглумились над шатровим наметом, у якому незабаром повноцінно запрацює різдвяний ринок-майстерня, де народні майстри та умільці продаватимуть виготовлені своїми руками товари.

Якщо ви мимоволі стали очевидцем події чи знаєте причетних, просимо повідомити у приватні повідомлення Чортківської міської ради, або ж зателефонуйте до муніципальної інспекції – 0 97 75 38 669 (Назар Пиптик).