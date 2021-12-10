У Кременці, Ланівцях та Борщеві стартує продаж об’єктів малої приватизації

Запрошуємо взяти участь в онлайн-аукціонах з приватизації державного майна, які відбудуться у грудні

Продаж об’єкта малої приватизації – нежитлового приміщення (другий поверх) в двохповерховій цегляній будівлі з камінним підвалом площею 263,3 м²), що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Чорновола В’ячеслава, 1а, приміщення 1.

Стартова ціна — 17 069,68 грн;

Дата аукціону — 21 грудня 2021 року;

Прийом пропозицій триває до 20 грудня 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/3lNw5fj.

Продаж об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі, адміністративного будинку зазначеного в плані під літерою «А», загальною площею 113,2 м², матеріали стін: цегла, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, м. Ланівці, вул. Українська, 48.

Стартова ціна — 440 811 грн;

Дата аукціону — 22 грудня 2021 року;

Прийом пропозицій триває до 21 грудня 2021 року.

Детальніше:https://bit.ly/306f8VN.

Продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна Борщівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт”, що складається з 812 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна та знаходиться за адресою: Тернопільська область, м. Борщів, пров. Січових Стрільців, 2 та вул. Степана Бандери, 140.

Стартова ціна — 28 105 130,10 грн;

Дата аукціону — 23 грудня 2021 року;

Прийом пропозицій триває до 22 грудня 2021 року.

Детальніше: https://bit.ly/3pEgfEU.