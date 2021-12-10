У Тернополі через комунальні борги забирають майно

Із боржниками КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» працює виконавча служба, яка через наявність боргів може арештувати нерухоме майна боржників.

Аналогічна ситуація і з арештом рухомого майна. Так, у рамках виконавчого провадження про стягнення заборгованості за послуги з централізованого опалення у сумі 32,4 тис. грн., яка виникла у мешканців однієї з квартир в будинку на вул. Живова, було накладено арешт на автомобіль, який належить на праві власності одному із боржників. Під час подорожі боржників на море, автомобіль був вилучений працівниками поліції та доправлений на штрафний майданчик до моменту погашення заборгованості. Тільки після повного погашення заборгованості, зняття арешту з майна та закриття виконавчого провадження автомобіль був повернутий власнику.

Такі випадки із вилученням автомобілів є непоодинокими. Коли на автомобіль накладено арешт, його у будь-який момент може бути вилучено у власника. Крім того, власник не може на такому автомобілі перетнути кордон, не може цей автомобіль продати, подарувати чи обміняти.