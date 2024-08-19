Великогаївська влада вкрала у громади хорошу дорогу

Директор будівельної організації неналежним чином провів роботи з ремонту дорожнього покриття вулиці в одному із сіл Великогаївської громади, а інженер з технічного нагляду не забезпечив контролю за якістю виконаних завдань, повідомляє поліція Тернопільської області.

Слідчі ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури оголосили підозру у службовій недбалості обом фігурантам.

Правоохоронці встановили, що Великогаївська сільська рада уклала договір із приватною будівельною фірмою, зареєстрованою в Тернопільському районі, на ремонт дорожнього покриття однієї з вулиць села.

Однак підрядник виконав роботи не в повному обсязі та з використанням неякісних матеріалів, порушуючи будівельні норми. Це підтвердила проведена в рамках слідства будівельно-технічна експертиза. Водночас інженер з технічного нагляду підписав акти приймання виконаних робіт, не впевнившись у їхній якості.

Внаслідок протиправних дій Великогаївській сільській раді було завдано збитків на майже 2 млн грн.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили керівнику підрядної організації та інженеру з технічного нагляду про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також зі штрафом до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Триває досудове розслідування.