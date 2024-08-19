На фронті загинув мешканець селища Велика Березовиця, військовослужбовець Михайло Анатолійович Колодчук 27.09.1981 року народження.

Михайло Колодчук був молодшим сержантом кулеметного взводу роти вогневої підтримки військової частини А4056. Загинув 17 серпня 2024 року виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Птиче Покровського району Донецької області.

У Героя залишилась мати Любомира, сини Андрій та Юрій, брати Анатолій і Василь, які також у складі Збройних сил України захищають Батьківщину.