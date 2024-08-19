10:24 | 20.08.2024
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Пантеон Героїв 

Загинув захисник Михайло Колдчук з Тернопільщини

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Війна продовжує приносити горе у Великоберезовицьку громаду, повідомляють у селищній раді.

На фронті загинув мешканець селища Велика Березовиця, військовослужбовець Михайло Анатолійович Колодчук 27.09.1981 року народження.
🇺🇦 Михайло Колодчук був молодшим сержантом кулеметного взводу роти вогневої підтримки військової частини А4056. Загинув 17 серпня 2024 року виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Птиче Покровського району Донецької області.
💔 У Героя залишилась мати Любомира, сини Андрій та Юрій, брати Анатолій і Василь, які також у складі Збройних сил України захищають Батьківщину.

🕯️ Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого Михайла! Вічна та світла пам’ять воїну!

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