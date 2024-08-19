Сергій Надал віддасть 7,5 млн. грн. своєму улюбленцю на бруківку

У Тернопільській міській раді бруківка вже давно стала «святою» справою для мера Надала. Йдеться на сторінці Бюджетні гроші Тернопільщини.

Компанія переможець вже давно відома ТОВ “КРАЇНА БУДСЕРВІС”.

ТОВ «Країна Будсервіс» належить 24-річному тернополянину Володимиру Кіцану. Створена менше чотирьох років.

ТОВ «Країна Будсервіс» була зареєстрована у 2018 році у Маріуполі. У грудні 2020 року компанія перереєструвалася у Тернопіль і її директором та засновником став тоді 21-річний тернополянин Володимир Кіцану. Компанія відразу ж почала успішно працювати з бюджетними замовниками, хоча раніше участі в державних тендерах не брала. Першим замовником «Країни Будсервіс» стало саме управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міськради, яке і досі залишається основним замовником. За неповні три роки діяльності компанія отримала підрядів майже на 390 млн грн.

Володимир Кіцану також володіє ще низкою будівельних підприємств, зокрема «Будівельною компанією Тернобудсервіс» та «Будінвест Тернополя». Свого часу Володимир Кіцану також встиг побувати членом правління обласної організації уже забороненої партії «Блок Володимира Сальдо».