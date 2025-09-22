Трилер у тернопільській багатоповерхівці: як несправний змивний бачок коштував чоловіку понад 173 тисячі гривень

У місті Тернопіль, на вулиці Миру, трапилася історія, яка, здається, заслуговує на місце у детективному романі. Мешканці багатоповерхівки вже давно скаржилися на значний небаланс у споживанні води, де показники квартирних водомірів не співпадали з об’ємом води, що надходить до будинку. В серпні 2025 року ця різниця становила 432 куби — сума, яка викликала серйозне занепокоєння у працівників «Тернопільводоканалу».

Заблукали в квартирі через неплатіжника

Фахівці підприємства взялися за вирішення проблеми, ретельно перевіряючи всі квартири та внутрішньобудинкові мережі. Всі мешканці сприяли обстеженню, адже невиправдані витрати води — це великі додаткові витрати для кожного з них. Однак одна квартира залишалася непідконтрольною для перевірки: її мешканець ігнорував телефонні дзвінки та не реагував на записки працівників «Тернопільводоканалу».

Містифікація з дроновим затишком

Сусіди повідомили, що чують постійний звук проточної води з цієї квартири. Вода, як це виявилося пізніше, текла з унітазу без зупинки. Підозри фахівців підтвердила система для дистанційного заглушення каналізації, що використовується для подібних ситуацій.

Водопад у ванній, а не в унітазі

Несправний кран і зламаний змивний бачок в унітазі спричинили безперервний і потужний витік води, що гуділа в унітазі як струмінь фонтану. Чому мешканець не звернувся до водоканалу чи ЖЕКу для усунення проблеми — питання, на яке наразі важко знайти відповідь. Більш того, постійний витік води та безперервна робота лічильника мали б підказати йому, що щось не так.

Фінансові втрати: більше 173 тисяч гривень за «попутну воду»

На жаль, недбалість і відсутність уваги до проблем сантехніки обернулися для мешканця багатоповерхівки значними фінансовими витратами. За весь час, поки вода безперервно текла з бачка, йому доведеться сплатити «Тернопільводоканалу» понад 173 тисячі гривень.

Поради від водоканалу: як уникнути витоків і зберегти гроші

Працівники «Тернопільводоканалу» наголошують на важливості регулярних перевірок сантехніки в оселях. Потрібно своєчасно реагувати на будь-які проблеми з водою, навіть якщо це здається незначним витоком. Адже такі витоки не тільки шкодять фінансам, але й наносять шкоду навколишньому середовищу.

Також важливо нагадати, що, покидаючи помешкання на кілька днів, варто перекрити кульовий кран перед лічильником холодної води, щоб уникнути витоків і підтоплень у вашій відсутності.