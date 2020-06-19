Як історична подія поєднала Тернопіль та Чортків

Коли виникає пожежа, час іде на секунди. Адже нерідко вогонь може за лічені миті набрати великої сили, і тоді ефективність гасіння пожеж залежить не лише від професіоналізму вогнеборців, а й від матеріально-технічного забезпечення, справності системи водозабору у містах та у сільській місцевості. Саме утримання та експлуатація джерел протипожежного водопостачання грає важливу роль у тому, наскільки оперативно та якісно вдасться ліквідувати пожежу. Адже води у стандартній автоцистерні вистачає на 6 хвилин гасіння, далі потрібна дозаправка, яка у більшості випадків здійснюється від пожежних гідрантів.

У містах (ще з радянських часів) велика кількість пожежних гідрантів розміщена у колодязях. Підключення до них займає у рятувальників дорогоцінний час. Нові, наземні пожежні гідранти дозволяють вогнеборцям миттєво проводити відбір води із зовнішніх водопровідних мереж міста для подальшої подачі до місця виникнення пожежі. Подібні здавна застосовуються у населених пунктах Сполучених Штатів Америки та Європи.

Практика встановлення сучасних наземних гідрантів розпочата у Тернополі ще з 2016 року спільним проектом Управління ДСНС України у Тернопільській області та міської ради (перші два розміщені у самому центрі міста, на вулиці Сагайдачного, поблизу катедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, та на бульварі Т. Г. Шевченка.).

Ця історична подія, за словами голови Тернопільської міської ради Сергій Надал, започаткувала новий виток у історії пожежного водопостачання міста. Зараз у Тернополі є 5 наземних пожежних гідрантів, які надзвичайно допомагають вогнеборцям під час ліквідації пожеж.

Цьогоріч гідранти європейського зразка за сприяння міської ради з’явилися і у Чорткові. Тут їх три: на території пожежної частини, у центрі на вулиці Шевченка та на вулиці Степана Бандери. Як запевнив Чортківський міський голова Володимир Шматко, практику встановлення наземних пожежних гідрантів втілюватимуть у життя і надалі, адже це допоможе не лише врятувати від вогню матеріальні цінності, але і людські життя.