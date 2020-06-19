На Тернопільщині знято заборону на вилов риби

11 червня 2020 року на усіх рибогосподарських водних об’єктах Тернопільської області знято заборону на вилов водних живих ресурсів, яка була запроваджена 01 квітня у рамках операції «Нерест».

За порушення вимог природоохоронного законодавства у сфері водних живих ресурсів, скоєних у період нересту, Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області до адміністративної відповідальності притягнуто 170 осіб, на яких накладено штрафів на суму 10,9 тис. грн. 9 справ за вчинення правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 4 ст. 85 КУпАП, направлено для розгляду в суди. Нараховано збитків за незаконно добуті водні живі ресурси на суму 9,3 тис.грн. Вилучено 26 заборонених сітних знарядь лову водних живих ресурсів та 2 плавучих засоби.

Не зважаючи на завершення нерестового періоду, Інспекція і надалі контролюватиме дотримання вимог природоохоронного законодавства на водоймах Тернопільщини.