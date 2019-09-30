Батарейки з Тернопільщини ідуть на переробку в Європу

В Україні немає заводів з переробки батарейок. «Батарейки, здавайтеся!» – єдина громадська організація, яка налагодила партнерство з реальним заводом із переробки батарейок – GreenWEEE у Румунії. Саме завдяки цій організації Чортківська міська рада відправила на переробку в Європу 102 кг цих небезпечних відходів.

Утилізація 1 кг батарейок коштує 100 грн. 1 батарейка здатна забруднити 16 м² землі. Але лише 1 % всіх батарейок в Україні потрапляють на переробку. Решта – безконтрольно викидаються в українську землю та забруднюють її.

НАГАДУЄМО:

– здати використані батарейки можна в контейнери, які встановлені на площі Героїв Євромайдану в Чорткові (біля центрального входу до міської ради) та по вул. В. Великого (поруч з супермаркетом “Європа”);

– якщо ви заміните всі батарейки вдома на акумулятори, то зможете зекономити власні кошти та врятувати землю від забруднення;

– будьте уважні, коли викидаєте небезпечні відходи в контейнер, на ньому чітко вказані позначки відповідних отворів для кожного типу відходів. Чортківська міська рада