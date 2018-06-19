Тернопільська бібліотека руйнує стереотипи

У Тернополі, 18 червня, відбулося відкриття нової бібліотечної платформи. Оновлений фасад, руйнування усіх стереотипів про можливість існування комфортного простору в бібліотеках — усе це було представлено у тернопільській міській бібліотеці, що знаходиться на вул. Руська 31.

«Коли я сюди прийшла на роботу, у мене склалося враження, що я попала в часи коли вчилася в школі. Я зрозуміла, що мені тут не комфортно і якщо я не зміню цей простір, то до мене не прийдуть користувачі. Тому ми вирішили щось міняти», — розповідає директор тернопільської міської ЦБС Світлана Козелко.

Змінився не лише читальний зал, а сама система видачі книг. Тепер, читачі зможуть самі ходити між стелажами та вибрати необхідну їм книгу. Окрім, руйнування радянського стереотипу — нічого не чіпати, ніде не ходити та працівники бібліотеки краще знають, яке видання вам потрібно — створили затишну атмосферу для роботи. Адже, як зазначає пані Світлана, якщо ми захочемо працювати у цьому просторі, то до нас потягнуться читачі.

До слова, у бібліотеці також будуть проводитися різноманітні, нестандартні заходи, які анонсовані у брошурі під назвою «Змінюй світ разом з нами».

Анастасія Флейтута