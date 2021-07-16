На Тернопільщині одній із громад повернули вкрадену землю

Господарським судом Тернопільської області задоволено позовні вимоги Теребовлянської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Теребовлянської міської ради, Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області до агропромислового підприємства про повернення самовільно зайнятої частини земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 9,31 гектара, вартістю понад 5 млн гривень.

В ході судового розгляду підтверджено факт неправомірного використання аграрієм земельної ділянки для вирощування сільськогосподарських культур без правовстановлюючих документів.

Джерело: Тернопільська обласна прокуратура