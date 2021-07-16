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Тернопільщина 

На Тернопільщині одній із громад повернули вкрадену землю

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Господарським судом Тернопільської області задоволено позовні вимоги Теребовлянської окружної прокуратури в інтересах держави в особі  Теребовлянської міської ради, Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області до агропромислового підприємства про повернення самовільно зайнятої частини земельної ділянки сільськогосподарського призначення  площею 9,31 гектара, вартістю понад 5 млн гривень.

  В ході судового розгляду підтверджено факт неправомірного  використання аграрієм земельної ділянки для вирощування сільськогосподарських  культур без правовстановлюючих документів.
 

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