12:19 | 12.09.2024
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Спортивна школа запрошує дітей на безкоштовні заняття з «вільної боротьби»

Redaktor 0 Views Прокоментуй! ,

«КДЮСШ1″ ТМР оголошує набір дітей у секцію “вільної боротьби” дітей віком 8-12 років!

Заняття безкоштовні!

Діти займатимуться Олімпійським видом спорту.
Стануть сильнішими, міцнішими, гнучкішими.

Знатимуть техніку вільної боротьби і будуть її вдосконалювати.

Їздитимуть на змагання та спортивні збори.

Тренування проводить Заслужений тренер України Олег Жирій та
досвідчений тренер-викладач Дмитро Красовський

Тренування проходять за адресою: м. Тернопіль, вул.Чубинського,3 (борцівський зал ЗОШ 23).

Чекаємо Вас в нашій спортивній родині!

За питаннями чи додатковою інформацією звертайтесь за тел. 0675568845

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *