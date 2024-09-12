Спортивна школа запрошує дітей на безкоштовні заняття з «вільної боротьби»

«КДЮСШ1″ ТМР оголошує набір дітей у секцію “вільної боротьби” дітей віком 8-12 років!

Заняття безкоштовні!

Діти займатимуться Олімпійським видом спорту.

Стануть сильнішими, міцнішими, гнучкішими.

Знатимуть техніку вільної боротьби і будуть її вдосконалювати.

Їздитимуть на змагання та спортивні збори.

Тренування проводить Заслужений тренер України Олег Жирій та

досвідчений тренер-викладач Дмитро Красовський

Тренування проходять за адресою: м. Тернопіль, вул.Чубинського,3 (борцівський зал ЗОШ 23).

Чекаємо Вас в нашій спортивній родині!

За питаннями чи додатковою інформацією звертайтесь за тел. 0675568845