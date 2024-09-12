Спортивна школа запрошує дітей на безкоштовні заняття з «вільної боротьби»
«КДЮСШ1″ ТМР оголошує набір дітей у секцію “вільної боротьби” дітей віком 8-12 років!
Заняття безкоштовні!
Діти займатимуться Олімпійським видом спорту.
Стануть сильнішими, міцнішими, гнучкішими.
Знатимуть техніку вільної боротьби і будуть її вдосконалювати.
Їздитимуть на змагання та спортивні збори.
Тренування проводить Заслужений тренер України Олег Жирій та
досвідчений тренер-викладач Дмитро Красовський
Тренування проходять за адресою: м. Тернопіль, вул.Чубинського,3 (борцівський зал ЗОШ 23).
Чекаємо Вас в нашій спортивній родині!
За питаннями чи додатковою інформацією звертайтесь за тел. 0675568845