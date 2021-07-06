Лариса Морозюк: «Материнство для жінки – не лише велике щастя, а й здоров’я та молодість»

Найбільше щастя – материнство. Утім, сьогодні в сім’ях рідко зустрінеш трійко малюків. І якщо раніше така тенденція більше спостерігалася у великих містах, то тепер і в селах стихають дитячі голоси.

Про цю не дуже втішну ситуацію, про здоров’я жінок, про те, що дарує материнство, розмовляємо із заслуженою лікаркою України, завідувачкою акушерсько-гінекологічним відділенням КНП «Лановецька міська лікарня» Ларисою Іванівною МОРОЗЮК, пише Наш день.

Ларисо Іванівно, яка зараз ситуація з народжуваністю у Лановецькій громаді?

Мабуть, найголовніша проблема у нас те, що якраз падає народжуваність. Наприклад, коли я прийшла на роботу, в Лановецькому районі проживало 47 тисяч населення. Зараз же на цій території мешкає 28800 людей. Відчуваєте різницю? І так, власне, по всій Україні. Населення старіє, молоді виїжджають на заробітки. Раніше, коли вагітна ставала на облік, на запитання, де працює, чули відповідь: в тій чи іншій установі. А тепер – жінки переважно без роботи.

Чоловіки на заробітках, рідко вся сім’я разом, вдома. Звідси і невтішна статистика. Недалеке минуле: в 2010 році в Лановецькому пологовому відділенні народилось 245 дітей, у 2020-му – лише 98 немовлят. Сьогодні, на жаль, рідко хто народжує втретє. Якщо у сім’ї двоє дітей – це вже добре.

Чоловіки на заробітках, рідко вся сім’я разом, вдома. Звідси і невтішна статистика. Недалеке минуле: в 2010 році в Лановецькому пологовому відділенні народилось 245 дітей, у 2020-му – лише 98 немовлят. Сьогодні, на жаль, рідко хто народжує втретє. Якщо у сім’ї двоє дітей – це вже добре. Але медики наголошують: крім неповторного почуття щастя бути матір’ю, жінка отримує ще й переваги на користь свого здоров’я, якщо народжує.

Справді, при виношуванні дитини в жінок знижується ризик онкологічних захворювань, це відмінна профілактика раку молочних залоз, ендометрії, яйників. Після пологів лікується ряд хронічних захворювань, таких як ендометріоз, полікістоз яйників. Відомо багато випадків розсмоктування кіст не тільки на жіночих органах, а й на хребті. Вагітність і пологи продовжують молодість і настання клімактеричного періоду. За час своєї роботи пам’ятаю жінку, яка народжувала дитину в 50 років. На Лановеччині є три жінки, які народили 10-11 дітей. Пригадую, недавно я приїхала в одне село на онкопрофогляди. Зайшла жінка, яка чудово виглядає – обличчя молоде, зачіска, одягнена зі смаком. Уважніше придивилась – це Таня, мама 11-ти дітей. Діти виховані і турбуються про свою маму. Вона щаслива!

Однією з причин, чому жінки нині мало народжують, як ви уже зауважили, є і соціальна складова.

Що ж, зараз справді важко забезпечити дітей матеріально. Тож тішуся з того, що у Верховну Раду подали проєкт Закону «Про збільшення грошової допомоги при народженні дитини», який передбачає при перших пологах – 50 тисяч, других – 100 тисяч, третіх і більше – 150 тисяч гривень, відповідно. Важливо, щоб депутати його затвердили. Можливо, це хоч трохи підштовхне наших жінок ставати мамами частіше. До речі, перебуваючи в Угорщині, поцікавилась у колег про допомогу жінка, які народили і перебувають в декретній відпустці. Так от, вони отримують від держави по 400 євро щомісяця до трирічного віку дитини. У нас ця сума становить 700-800 гривень в місяць.

А що, як керівника акушерсько-гінекологічної служби Лановеччини, вас тішить?

Те, що практично немає переривання вагітності. Раніше це було в районі великою проблемою. На 420 пологів за рік припадало 240 абортів. Навіть у 2010-ому було 52 переривань вагітності, а в 2020-ому – 6. Жінки стали користуватись сучасними контрацептивами, планувати свою вагітність, дорожити щастям стати мамою.

Що ви побажали би своїм пацієнткам?

Бажаю усім жінкам відповідально ставитися до свого здоров’я. Раніше багато уваги у сфері медицини приділяли профілактичній роботі, і це попереджувало чимало захворювань. Тепер цього не має. Кожен має дбати про своє здоров’я сам. На жаль, люди не завжди поспішають до лікаря, хіба що вже геть погано. Дуже мало жінок приходить і каже: я хочу знати, чи в мене все гаразд із здоров’ям. Буває, звертаються надто пізно, коли допомогти надто важко. Тому хочу наголосити: шановні жінки, у нас зараз є всі доступні методи діагностики захворювань, в тому числі, й онкологічних, УЗД і мамографія. В цьому році в КНП «Лановецька міська лікарня» також придбано гістероскоп, який дає змогу діагностувати проблеми, пов’язані з маткою.

Приходьте, працюємо щоденно, раді вам допомогти. Адже кожна жінка повинна раз у рік проходити УЗД молочних залоз і органів малого тазу, огляд акушер-гінеколога, щоб почути щасливе слово – здорова!

Отож, здоров’я усім, нехай радістю і дитячим сміхом повниться кожна сім’я.

Мирослав КОЛОМІЙЧУК.