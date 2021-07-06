У Шляхтинцях відкрили соціальну пральню

У приміщенні амбулаторії села Шляхтинці відкрили соціальну пральню, якою можуть скористатися усі мешканці громади, але, насамперед, соціально незахищені категорії населення. Для них послуги пральні будуть безкоштовними.

Усе необхідне обладнання, меблі та інші основні засоби придбано за кошти з бюджету громади. Ремонт приміщення зроблено працівниками комунального підприємства «Байковецьке».

У відкритті об’єкту взяв участь Байковецький сільський голова Анатолій Кулик. Звертаючись до присутніх він, зокрема, сказав:

– Ми горді з того, що нам одним з перших вдалося реалізувати цей, безумовно, важливий проєкт. Ідея створити соціальну пральню у нас визрівала давно. Адже у громаді неодноразовими були випадки, коли соціальні працівниці брали додому і прали одяг та білизну стареньких та немічних людей. Ось тоді стало зрозуміло, що такої допомоги потребують багато підопічних Центру надання соціальних послуг, який очолює Оксана Яріш. Вона особливо вболівала і підтримувала цей задум, оскільки не з чуток знає про усі труднощі і потреби мешканців Байковецької громади.

Соціальну пральну освятив та благословив на добру роботу для людей парох місцевої церкви отець Мирон Сачик.

У свою чергу, перший заступник сільського голови Микола Дума наголосив, що втілення цього проєкту робитиме життя мешканців громади, а особливо людей поважного віку, комфортнішим.