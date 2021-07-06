12:42 | 6.07.2021
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Тернопільщина 

Чотири скелета та німецькі гудзики: на Тернопільщині виявили стародавнє поховання (фото)

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На приватному подвір’ї у селі Великі Гаї, що неподалік Тернополя виявили рештки чотирьох людей. 

Людські рештки випадково знайшов майстер, який прийшов до господині оселі встановлювати огорожу. 

Чоловік викопав траншею глибиною 1,2 метра та побачив кістки, далі спеціалісти виявили чотири скелети та гудзики німецьких офіцерів. 

За словами старожилів колись тут ховали німецьких солдатів. 

Відтак, рештки людські та інші фрагменти знайлено направили на експертизу у науково-дослідний криміналістичний центр. 

Фахівці проводять перевірку. 

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