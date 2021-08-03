На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який продавав підроблену горілку через інтернет

Житель Тернопільщини, який збував фальсифікований алкоголь, постане перед судом.

Як повідомили в прокуратурі, мешканець області налагодив канал розповсюдження незаконно виготовленого алкоголю та спирту через інтернет.

“Замовлення приймались через три інтернет-сайти, розробником та адміністратором яких є ІТ-компанія, розташована у Тернополі. Відправляли вантажі через відділення однієї із служб кур’єрської доставки.

Знаючи, що законодавство забороняє виготовлення та реалізацію контрафактної алкогольної продукції, при оформленні документів про відправку вказувались недостовірні дані щодо вантажу. Обсяги реалізації становили близько 1000 літрів в день”, – розповіли в пресслужбі відомства.

Під час санкціонованих обшуків у місці виготовлення та зберігання фальсифікату, а також у приміщенні служби доставки, виявили та вилучили 3600 літрів рідини із різким запахом спирту в пластиковій тарі та майже 2500 літрів алкогольних напоїв та спиртосуміші.

Там же знаходилось обладнання для їх виготовлення. На вилучене майно наклали арешт.

Згідно з Кримінальним кодексом України, чоловіку передбачене покарання у вигляді штрафу в розмірі від 85-ти до 170 тис. грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.