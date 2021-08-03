Випускниця Тернопільського університету програла в півфіналі Олімпіади, але побореться за бронзу

Випускниця ТНПУ українська борчиня Ірина Коляденко, яка виступає у ваговій категорії до 62 кілограм, програла у фіналі Олімпіади в Токіо в категорії до 62 кг.

У півфінальній сутичці українка Коляденко всуху поступилася чемпіонці світу 2019 року Айсулуу Тинибековій з Киргизстану — 0:10.

Так, Коляденко боротиметься за бронзу завтра, 4 серпня.

В 1/8 фіналу українці протистояла представниця Нігерії Аминат Аден. Дозволивши суперниці повести в рахунку 0:4, Коляденко ще в першій трихвилинці притиснула Аден обома лопатками до килима, тобто виконала туше.

У чвертьфіналі Ірина зустрілася з китаянкою Цзя Лун, яка є третьою в світовому рейтингу. Цей поєдинок закінчився навіть ще швидше, ніж проти Аден. Коляденко перевела опонентку в партер і дотиснула китаянку на туше.

У півфіналі Олімпіади Ірина Коляденко зустрінеться з чемпіонкою світу 2019 року Айсулуу Тінібековою з Киргизстана.





