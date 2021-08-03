В області відкрили перший пам’ятник герою українсько-російської війни розвіднику Михайлу Цимбалістому

Українці вшановують своїх мужніх захисників, які полягли в боях за нашу незалежну Вітчизну. У селі Увисла Чортківського району на Тернопільщині першого серпня урочисто відкрили перший в області пам’ятник герою українсько-російської війни розвіднику підполковнику Михайлу Цимбалістому. Офіцер українського війська загинув під час виконання бойового завдання у ніч з 13 на 14 вересня поблизу населеного пункту Павлопіль на Донеччині від кулі ворожого снайпера.

Віддати шану військовому прийшли рідні та бойові побратими Михайла Цимбалістого, представники Міністерства оборони та Збройних Сил України, керівництва Тернопільської обласної держадміністації, обласної ради, Хоростківської міської територіальної громади та представники громадськості.

Дякуємо батькам Михайла, за те, що вони виховали справжнього мужчину, Героя, який поставив свободу і справедливість вище власного життя. Про таких людей маємо пам’ятати завжди і зберегти цю пам’ять в прийдешніх поколіннях українців, – розповідає Ігор Гайдук, заступник голови Тернопільської облдержадміністрації.

Михайло Цимбалістий, з перших днів російської агресії, став на захист східних кордонів України. Він брав участь у ключових боях українсько-російської війни, учасник оборони Донецького аеропорту, кавалер орденів «За мужність» ІІІ та ІІ ступенів.

Увіковічнити пам’ять про героя російсько-української війни Михайла Цимбалістого планує і громада міста Тернопіль. У листопаді 2020 року депутати Тернопільської міської ради підтримали проєкт рішення про найменування однієї із вулиць обласного центру іменем полеглого розвідника. Також очікується, що на фасаді ЗОШ № 29 у Тернополі буде встановлено пам’ятну дошку на честь офіцера.





