Як почувається вчителька з Тернопільщини, що оголосила голодування через рішення місцевої влади

Кременчанка Надія Медецька обрала радикальний метод для боротьби із місцевою владою. Жінка втомилась від їхнього бездіяння та байдужості до людей. Проте останньою краплею стало перепрофілювання Чугалівської гімназії, пише ІНТБ.

Нагадаємо, що з 1 вересня вона запрацювала лише як початкова школа. А батьків учнів середніх та старших класів повідомили про це лише за кілька днів до навчання.

Про своє голодування кременецькій міській владі пані Надія повідомила офіційно. Вже шостий день п’є лише воду, чай та каву без цукру. У робочий час в будні, так би мовити “мітингує” під міською радою, у вихідні – під стінами адміністрації.

Жінка зізналася журналістам, що вже майже немає сил та щодня втрачає вагу. Проте підкреслила: стан здоров’я задовільний.

Радикальний метод вже має свої результати. Завтра у міській раді Кременця повинні запропонувати список шкіл та маршрути, як добиратися дітям до них. Вчителька математики наголошує, має чітку позицію і готова її відстоювати до останнього.