Десятки видів борщу та витончені вишиванки: як фестивалили у Борщеві

З кашею, пампушками, густий і рідкий, гарячий і холодний, заправлений підсмаженим салом, цибулею, часником, борошном. Все це на найсмачнішому фестивалі Тернопільщини – у Борщеві. Там зібралися господині з усього району, аби нагодувати гостей, пише ІНТБ.

Найголовнішу фестивальну страву Марія Бичик з села Пилатківці з іншими господинями готували ще звечора. Адже масштаби такі, що за годину до фестивалю не зварити. Та й файний борщ має трохи постояти.

Для приготування страви додали приблизно 3 кілограми моркви, багато м’яса. Та кількість інгредієнтів не вимірювали, запевнили журналістів жінки. Бо наголосили, що у кожної головна родзинка борщу — любов. І невеличкі кулінарні секрети.

Пригощали борщем господині без фіксованої ціни за страву. Біля кожної палатки стояли скриньки на добровільну пожертву. Та не борщем єдиним. Після смачного обіду – співи і танці.

Покрасуватися знаменитими вишиванками зібрались люди на ще один фестиваль — борщівської вишиванки. Він відбувся у тому ж центрі Борщева. Гості і містяни вдягалися в національне вбрання. У Борщеві воно особливе, зі своїми легендами.

У місцевому краєзнавчому музеї відкрили виставку старовинних вишиванок і показали світлин жителів краю у народному одязі. На вулицях охочих навчали народного танцю, показували різні техніки вишиття. Та й просто розповідали про свої речі, які мають певні історії.