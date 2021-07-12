Вакцинація колективів: як у Тернополі підприємствам та фірмам стати у чергу на щеплення

У штаті більше 50 охочих вакцинуватись – ставайте в чергу. Триває кампанія з вакцинації проти COVID-19 організованих колективів.

Вже втретє список охочих зробити щеплення складають у “Контінентал Фармерз Груп”. Тут працює понад 2 тисячі людей, і керівництво розуміє, що ризик заразитись – високий. Тому й почали ще у травні вперше формувати списки охочих. Працівники кажуть, зважили всі “за” і “проти”, пише Тернопіль 1

За словами працівниці Оксани Хомин, спочатку вона боялася, проте коли дізналась, що вакцинують пфайзером – збільшився ентузіазм.

Тож станом на зараз у компанії провакциновано вже 166 працівників. Частина в травні, інші – у червні.

Директорка департаменту персоналу Ірина Романенко зазначила, що в компанії найбільшим пріоритетом є здоров’я і безпека співробітників. Тому тут, з початку пандемії вживали всіх заходів для запобігання розповсюдження інфекції. Це, зокрема, тестування працівників та постійна дезинфекція приміщень.

Пані Ірина додала, що зараз у компанії формують списки для третьої хвилі вакцинації. Процес не складний, поясили фахівці. Спершу слід зателефонувати у контакт-центр Міністерства охорони здоров’я. Там реєструють і дані передають у обласний центр контролю та профілактики хвороб. З представником колективу зв’язуються медики і призначають дату щеплення.

Як зазначила завідувачка відділу імунопрофілактики Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб Марія Павєльєва, таким чином у Києві бачать потребу у вакцині. І вже на місцях, відповідно, її видають.

Фахівці ж підкреслили, щоб вакцинувати колектив потрібно щонаймеше 50 бажаючих. А якщо у списку є понад сотня працівників – бригада медиків може виїжджати і до них в офіс. Наразі ж, цю категорію населення щеплюють вакциною Pfizer.

Додамо, номер гарячої лінії МОЗ для реєстрації – 0800 60 20 19