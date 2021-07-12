Кораблі ВМС України назвуть іменами громад Тернопільщини

4 липня відзначався День Військово-морських сил України. Привітати моряків із професійним святом до Одеси приїхала делегація з Тернопільщини на чолі з ініціаторами волонтерського руху підтримки ВМС Леонідом Бицюрою, Тарасом Біланом. Потужну команду краю представляли: очільник Збаража Роман Полікровський, голова Білобожницької громади Віктор Шепета, керівник Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою полковник Вадим Ластовицький та його заступник капітан Роман Мельник.

Наші земляки передали морякам матеріальну допомогу та всі спільно вшанували пам’ять загиблих героїв.

– Цьогоріч виповнюється 15 років волонтерському руху Тернопільщини на підтримку українських кораблів. 15 років тому став у стрій корвет «Тернопіль. Громада Тернополя отримала свою частину відповідальності за охорону морських рубежів України. Ці всі роки ми були поруч, підтримували один одного в часи труднощів та випробувань, раділи спільним успіхам та перемогам. Ми тільки один раз, у 2014 році, не їздили до них, коли відбувалася анексія Криму. І навіть тоді, коли «зелені чоловічки» захопили корвет «Тернопіль», ми переправили частину екіпажу до Тернопільської області, провели реабілітацію в одному з санаторіїв. Коли екіпаж повернувся назад, то його приписали до кілекторного судна «Шостка». Місто Шостка забуло про корабель, який носить його назву, тому коли ми взяли над ним шефство, постало питання перейменувати його на «Збараж». Екіпаж підтримав таке рішення, безпосередньо під час святкувань відбулося підписання договору про взаємодію. На сьогодні відповідні документи подано до вищого керівництва ВМС, і я дуже сподіваюся, що це питання буде позитивно вирішено. Наша Тернопільщина завжди була надійним побратимом моряків. І в цей святковий день ми разом з делегацією Збаража та Білобожниці підтримали українських моряків щирою допомогою, – розповів Леонід Бицюра.

Неймовірно захоплений екіпажем корабля «Шостка» і їхнім бойовим духом міський голова Збаража Роман Полікровський.

– Переконаний, що з таким настроєм у нашої країни є майбутнє, лише потрібно звернути увагу держави на інвестиції у свій флот. Нагородив грамотами членів екіпажу за їхню сумлінну службу. Щиро дякую капітану корабля Кирилу Степанчуку та головному механіку Назару Веремчуку за самовіддану службу та гостинність. Від сьогодні на кораблі буде частинка Збаража – наш герб, майстерно вирізьблений з дерева чудовим майстром зі Збаража Ігорем Шмигельським, – повідомив Роман Полікровський.

Також під час урочистих заходів відбулася робоча зустріч тернопільської делегації з командувачем ВМС України Олексієм Неїжпапа, зокрема, обговорювалась подальша взаємодія, присвоєння судну «Шостка» назви «Збараж», шефська співпраця Білобожницької громади та судна РВК258 з подальшим найменуванням.

На святкування Дня Військово-морських сил України завітали президент, прем’єр-міністр, генеральний прокурор, учасники міжнародних навчань «Сі бриз-2021» зі США, Великобританії, Грузії, Італії тощо. Символічно, що перед матчем чемпіонату Європи з футболу Україна – Англія два кораблі – англійський і український – розмістилися ніс до носа і вивісили прапори своїх країн.

Окремо було проведено ряд зустрічей із представниками штабу та керівництвом військово-морського ліцею.

– У складі нашої делегації був керівник Збаразького військового коледжу Вадим Ластовицький, якому було цікаво відвідати місцевий військово-морський ліцей. Якщо справдиться те, що говорив президент Володимир Зеленський, то ВМС України з наступного року почнуть отримувати кораблі, яких має бути більше десяти. Тоді виникне величезна проблема у формуванні екіпажів, оскільки окремі з них на сьогодні укомплектовані тільки на 40%. І якраз військові заклади освіти мають добре попрацювати, щоби підготувати кваліфіковані кадри. Відповідно співпраця військово-морського ліцею і нашого військового коледжу має бути взаємовигідною. Загалом потужний флот є ознакою могутності морської держави. Історія українських військово-морських сил чітко відтворює реальний стан нашої державності в різні періоди. Коли ми мали надійний флот, то мали й сильну країну. Увага до кордонів, зокрема й до морських, підтримка моряків напряму впливає на боєздатність України в цілому, – підсумував пан Бицюра.

Незважаючи на значну віддаль до моря, Тернопільщина тривалий час тісно пов’язана з військово-морськими силами. На знак вдячності за постійну допомогу та підтримку в честь міст нашого краю були названі кораблі: «Тернопіль», «Бучач», «Кременець», «Борщів», «Почаїв». З моменту спуску на воду корвета «Тернопіль» у 2006 році наша область стала прикладом підтримки військових моряків. Як бачимо, цей волонтерський рух розвивається, а флот отримує важливе патріотичне налаштування.



