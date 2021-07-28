15:34 | 29.07.2021
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Визит к маммологу: что нужно знать

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Маммография является самым распространенным, точным и эффективным методом обследования груди. Результат такого обследования будет зависеть от качества оборудования и наличия у негосертификата, а также профессионализма доктора, который будет оценивать результат.

Это важно

Ежегодная консультация маммолога – обязательное правило для сохранения здоровья женщины. Каждый год следует делать и скрининговую маммограмму, что дает возможность выявлять онкологические заболевания на самых ранних, и не подлежащих лечению стадиях. Например, маммография покажет патологии тканей за пару лет до того, как специалист выявит наличие изменений путем пальпации.

Рентгеновский скрининг должны проходить пациентки, находящиеся в группе риска.

Ними являются женщины:

  • в возрасте 45+;
  • в любом возрасте с подозрением наличия опухолевого новообразования, выявленного во время мануального осмотра/УЗИ;
  • в любом возрасте, у которых в роду были или есть родственники с онкодиагнозом.

Рентгеновские снимки, а это 3D-цифровая маммография и УЗИ, зафиксируют ткань молочных желез в разных проекциях, а рентгенолог маммологического центра разъяснит  полученное изображение и результат пациенту. При ежегодном плановом обследовании,  доктор может сравнивать текущий результат с предыдущим, что поможет и облегчит выявление даже крохотных отклонений, появившихся за это время.

На сайте https://mammologycenter.com.ua/service/mammografiya/ можно ознакомиться с перечнем медицинских услуг маммологического центра. Своевременный визит к доктору может стать спасительным для любой женщины.

Подготовка к прохождению маммографии

Обследование делается после визита к маммологу.

Существуют некоторые правила подготовки к процедуре:

  • доктору нужно предъявить результаты обследования, сделанного ранее;
  • за несколько дней до процедуры следует полностью отказаться от кофе, энергетиков и шоколада. Данные продукты способны стимулировать образование гормонов, что может дать неправильную картину на снимке;
  • одежда должна легко сниматься, все украшения с шеи следует снять;
  • не стоит выяснять в рентген-кабинете детали полученного результата, необходимую консультацию и рекомендации дает исключительно доктор;
  • нельзя пользоваться антиперспирантами, кремами и различными средствами по уходу, так как они могут распространяться по коже и создать затемнения на пленке;
  • перед выходом из дома необходимо принять душ без применения агрессивных уходовых средств.

Противопоказаниями может быть беременность и лактация. Процедура безболезненная и продолжается максимум 30 минут (зависит от количества необходимых снимков). Делать ее следует на второй неделе цикла, так как гормональный фон в это время наиболее стабильный.

Дополнительные обследования

Зачастую на основе результатов маммографии не получается поставить диагноз, и  тогда назначается дополнительное обследование:

  • магнитно-резонансная томография (МРТ);
  • ультразвуковое исследование (УЗИ);
  • биопсия;
  • лабораторные тесты.

Подготовка является обязательным этапом, позволяющим провести точное обследование и облегчить работу специалистов. Придерживаясь всех правил, можно получить максимально точный результат без необходимости дополнительного обследования.

Маммография – метод абсолютно безопасный, не имеет каких-либо серьезных противопоказаний и вредного влияния на здоровье человека. Процедура позволяет получить точный результат и сделать диагностику всех существующих патологий и новообразований в молочных железах женщины.

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