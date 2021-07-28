Визит к маммологу: что нужно знать
Маммография является самым распространенным, точным и эффективным методом обследования груди. Результат такого обследования будет зависеть от качества оборудования и наличия у негосертификата, а также профессионализма доктора, который будет оценивать результат.
Это важно
Ежегодная консультация маммолога – обязательное правило для сохранения здоровья женщины. Каждый год следует делать и скрининговую маммограмму, что дает возможность выявлять онкологические заболевания на самых ранних, и не подлежащих лечению стадиях. Например, маммография покажет патологии тканей за пару лет до того, как специалист выявит наличие изменений путем пальпации.
Рентгеновский скрининг должны проходить пациентки, находящиеся в группе риска.
Ними являются женщины:
- в возрасте 45+;
- в любом возрасте с подозрением наличия опухолевого новообразования, выявленного во время мануального осмотра/УЗИ;
- в любом возрасте, у которых в роду были или есть родственники с онкодиагнозом.
Рентгеновские снимки, а это 3D-цифровая маммография и УЗИ, зафиксируют ткань молочных желез в разных проекциях, а рентгенолог маммологического центра разъяснит полученное изображение и результат пациенту. При ежегодном плановом обследовании, доктор может сравнивать текущий результат с предыдущим, что поможет и облегчит выявление даже крохотных отклонений, появившихся за это время.
На сайте https://mammologycenter.com.ua/service/mammografiya/ можно ознакомиться с перечнем медицинских услуг маммологического центра. Своевременный визит к доктору может стать спасительным для любой женщины.
Подготовка к прохождению маммографии
Обследование делается после визита к маммологу.
Существуют некоторые правила подготовки к процедуре:
- доктору нужно предъявить результаты обследования, сделанного ранее;
- за несколько дней до процедуры следует полностью отказаться от кофе, энергетиков и шоколада. Данные продукты способны стимулировать образование гормонов, что может дать неправильную картину на снимке;
- одежда должна легко сниматься, все украшения с шеи следует снять;
- не стоит выяснять в рентген-кабинете детали полученного результата, необходимую консультацию и рекомендации дает исключительно доктор;
- нельзя пользоваться антиперспирантами, кремами и различными средствами по уходу, так как они могут распространяться по коже и создать затемнения на пленке;
- перед выходом из дома необходимо принять душ без применения агрессивных уходовых средств.
Противопоказаниями может быть беременность и лактация. Процедура безболезненная и продолжается максимум 30 минут (зависит от количества необходимых снимков). Делать ее следует на второй неделе цикла, так как гормональный фон в это время наиболее стабильный.
Дополнительные обследования
Зачастую на основе результатов маммографии не получается поставить диагноз, и тогда назначается дополнительное обследование:
- магнитно-резонансная томография (МРТ);
- ультразвуковое исследование (УЗИ);
- биопсия;
- лабораторные тесты.
Подготовка является обязательным этапом, позволяющим провести точное обследование и облегчить работу специалистов. Придерживаясь всех правил, можно получить максимально точный результат без необходимости дополнительного обследования.
Маммография – метод абсолютно безопасный, не имеет каких-либо серьезных противопоказаний и вредного влияния на здоровье человека. Процедура позволяет получить точный результат и сделать диагностику всех существующих патологий и новообразований в молочных железах женщины.