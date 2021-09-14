Матір, яка душила власних дітей, залишили в СІЗО до листопада

“Тернополянка намагалася задушити свою дитину”, “В Тернополі викрили жінку, яка душила своїх дітей”.. Такі заголовки запалонили весь інформаційний простір ще на початку цього літа.

5 червня до правоохоронців поступила інформація, що на вул. Київська, мама намагалася позбавити життя своїх двох малолітніх дітей. Поліцейські, які приїхали на виклик побачили непритомну 4-річну дівчинку із пакетом на голові. Дитину медики реанімували й госпіталізували до лікарні, а її матір доправили до психоневрологічного закладу, пише ІНТБ.

Зараз мати – Надія Юркевич сидить на лаві підсудних. Вже кілька місяців вона в СІЗО. Проте на черговому засіданні захисник клопотав, аби жінку відпустили під домашній арешт. Причина – проблеми зі здоров’ям.

Після тих подій не можуть і досі оговтатися діти, каже їхня бабуся, а саме мама колишнього чоловіка обвинувачуваної. Жінка пояснила журналістам, що 4-річна Вікторія та 5-річний Степанко регулярно відвідують психологів, та пережитого забути не можуть.

Зараз за дітьми наглядає саме пані Ольга. А от у тому що трапилось, сусід горе-матері звинувачує колишнього чоловіка Надії. Мовляв, саме він постійними тисками довів матір до нервового зриву.

Та все ж, рішення суду не на користь матері. Їй продовжили тримання під вартою до 11 листопада. Їй загрожує позбавлення волі терміном від 10 до 15 років, або ж довічне.