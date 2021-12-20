09:01 | 20.12.2021
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Тернопільщина 

Житель Борщівської громади сплатить майже 380 тисяч за незаконно зрубані 24 тополі

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Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури відстояли в апеляції  рішення Борщівського районного суду Тернопільської області, яким задоволено позов Чортківської окружної прокуратури до жителя Борщівської ОТГ. Відтак з відповідача стягнуть майже 380 тис. грн. шкоди, заподіяної протиправним пошкодженням та знищенням дерев.

Прокурори встановили, що у лютому 2019 року житель Борщівщини незаконно зрубав 24 тополі за межами населеного пункту, спричинивши шкоду довкіллю на майже 380 тис. грн., повідомив начальник Спеціалізованої природоохоронної прокуратури І. Топилко.

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