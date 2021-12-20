Как защитить жилье с помощью видеокамер 

Если вы беспокоитесь о своем имуществе и хотите обезопаситься от взлома квартиры, а в случае необходимости быстро найти злоумышленников и разрешить конфликтную ситуацию, советуем установить камеры видеонаблюдения в доме.

Типы камеры видеонаблюдения

Существует два типа видеокамер:

аналоговые;

цифровые (IP).

Аналоговые камеры на сегодняшний день считаются уже устаревшим оборудованием, так как у них ограниченный функционал. Их главные преимущества – надежность, стабильность изображения, а также доступная стоимость.

Цифровые видеокамеры – современное оборудование для видеонаблюдения с широким функционалом, который постоянно совершенствуется. Их главное преимущество – подключение к Интернету, благодаря чему можно наблюдать за происходящим дома откуда угодно и с любого гаджета. Цифровые камеры обладают очень высоким разрешением и обеспечивают четкое изображение, умеют анализировать картинку, а также многое другое, в зависимости от модели.

Также камеры различаются по типу монтажа, и делятся на проводные и беспроводные. Устройства, которые подключаются по кабелю, обеспечивают бесперебойную передачу данных, не нуждаются в постоянном обслуживании, и не грешат ложными сигналами тревоги, в отличие от беспроводных. Однако есть и недостатки – низкая мобильность, сложность монтажа, а в случае повреждения кабеля качество изображения падает или передача данных прекращается вовсе. Беспроводные камеры легко монтируются, мобильны, не портят интерьер проводами, однако возможны ложные срабатывания.

Особенности выбора видеокамер

При выборе видеокамеры для квартиры нужно обратить внимание на такие основные параметры:

Матрица. Есть два вида матриц: CCD и CMOS. Рекомендуем камеры с матрицей CCD, потому что они обладают более высокой чувствительностью и лучше справляются с наблюдением ночью или при слабом освещении. Разрешение. В аналоговых камерах рекомендуется от 420 ТВЛ, в цифровых – чем больше мегапикселей, тем лучше. Угол обзора. Чем шире угол обзора, тем больше территории вы можете контролировать, но тем хуже детализация и наоборот. Индекс защиты. Уровень защиты камеры от погодных условий обозначается IP, и чем он выше, тем лучше. Защита от вандализма обозначается индексом IK.

Помимо основных параметров, следует обратить внимание на режимы съемки (есть ли ночное виденье), механизм поворота (если требуется контроль большой территории), наличие датчика движения, аудиогарнитуры, поддержки Wi-Fi. Также необходимо учесть место установки камеры (в доме или снаружи), особенности объекта, задачи видеонаблюдения и бюджет.

Если вам сложно выбрать камеры для системы видеонаблюдения самостоятельно, обратитесь к специалистам Ланет ХЕЛП. Сервис Ланет ХЕЛП оказывает широкий спектр IT-услуг, и в их числе установка видеонаблюдения в Киеве. Компания специализируется на IP-системах. Компетентные и вежливые мастера помогут вам с выбором оборудования для системы безопасности, составят схему монтажа и оперативно установят, подключат камеры.

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