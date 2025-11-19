Тернопільська школа №19 переживає непоправну втрату: загинув син вчительки під час ракетного удару

Сьогодні, 19 листопада, вся шкільна родина Тернопільської загальноосвітньої школи №19 в жалобі через трагедію, яка торкнулася її серце. Унаслідок ракетного обстрілу, що стався під час війни, загинув син вчительки цієї школи — Руслани Яремівни Байко. Юрій, який був турботливим сином, люблячим чоловіком і батьком двох донечок, загинув, виконуючи свій обов’язок на фронті.

Його втрата стала важким ударом для всієї шкільної спільноти. У своєму дописі на офіційній сторінці школа висловила глибоке співчуття родині Байко. “Шкільна родина Тернопільської школи №19 сьогодні почувається з розбитим серцем. Наша вчителька, Руслана Яремівна, втратила сина, і ми всі розділяємо її біль. Юрій був чудовою людиною, і його втрата для нас — велика трагедія”, — йдеться у повідомленні.

Родина Юрія створила спеціальну банківську картку для допомоги, яку можна знайти за посиланням на офіційній сторінці школи. Всі бажаючі можуть допомогти родині у цей складний час.

Вічна пам’ять Юрію! Ми співчуваємо родині і бажаємо їм сили та мужності пережити цю важку втрату.