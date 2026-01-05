До уваги мешканців Тернопільської громади! 6 січня прогнозується погіршення погодних умов

За даними обласного центру з гідрометеорології, найближчими днями на Тернопільщині очікується погіршення погодних умов. Внаслідок впливу активних циклонів, спричинених опадами у вигляді снігу та зниженням температурного режиму на території Тернопільської міської територіальної громади оголошується «жовтий рівень» системи оповіщення.

У зв’язку з цим, дорожні та комунальні служби міста готуються до посиленої роботи. Від вечора 5 січня та впродовж ночі 6 січня підрядні організації, які здійснюють утримання шляхово-мостового господарства, проведуть оперативні превентивні заходи із своєчасного очищення та посипання протиожеледною сумішшю проїзних частин вулиць і тротуарів у Тернополі та населених пунктах громади.

За прибирання прибудинкових територій і міжквартальних проїздів відповідальні управителі житлового фонду в місті. Тож звертаємося до представників управительських компаній та ОСББ з проханням сумлінно і добросовісно вживати всіх необхідних заходів для створення комфортного і безпечного пересування мешканців житлових будинків. Своєчасне проведення таких робіт запобігатиме утворенню ожеледиці та сприятиме зменшенню рівня травматизму.

Суб’єктам підприємницької діяльності необхідно організувати належне систематичне утримання прилеглої території до об’єктів господарювання (очищення, посипання).

Також нагадуємо водіям про необхідність дотримання правил дорожнього руху та наполегливо просимо не залишати транспортні засоби на узбіччях доріг під час снігопаду, щоб не заважати процесу очищення вулично-дорожньої мережі від снігу.

Контроль за належним зимовим утриманням доріг, проїздів, дворів та прилеглих територій до об’єктів господарювання здійснює управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради. Фото з адресами, де неналежно прибирають сніг, тернополяни можуть надсилати на Viber муніципальної інспекції за номером – 067 447 32 78.

Дізнатись, яка саме компанія чи ОСББ відповідальні за зимове утримання того чи іншого двору або проїзду у Тернополі, можна, переглянувши Інтерактивну карту прибирання міста у зимовий період (карта постійно оновлюється).