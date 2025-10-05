Тернопільщина втратили захисника Андрія Оверка

🙏💔😢Сьогодні Збаражчина знову у скорботі. 30 вересня на Харківщині під час військової служби помер наш земляк із Киданець молодший інспектор прикордонної служби Андрій Оверко, 1985 р.н. Повідомляє міський голова Роман Полікровський.

🙏😢💔Щиро співчуваємо рідним та близьким воїна. Розділяємо непоправне горе втрати найдорожчої людини.

🙏🚔🇺🇦Зустріч Героя, який повертається додому “на щиті” відбудеться у Сквері Героїв у понеділок,

6 жовтня, о 15 годині.

🚔🇺🇦Маршрут траурного кортежу:

доброводівське перехрестя – Сквер Героїв – Стриївка – Киданці (рідна домівка Андрія) – місцева церква, де відслужать парастас.

🇺🇦✝️🙏Чин похорону – у вівторок, 7 жовтня, об 11 годині.

💔🙏🇺🇦Просимо прийти на поминальні заходи, щоб належно вшанувати захисника, який воював за Українську незалежну державу, за майбутнє кожного з нас.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦Вічна слава Герою!