Реєстрація на НМТ 2026: два способи – через Дію або онлайн на сайті УЦОЯО

Майбутні учасники національного мультипредметного тесту (НМТ) 2026 року зможуть зареєструватися для участі в іспиті двома способами – через застосунок «Дія» або заповнивши реєстраційну форму на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Реєстрація через Дію:

Для реєстрації через додаток «Дія» вступники мають завантажити тільки один документ — довідку зі школи (для випускників 11 класу), а інші особисті дані будуть внесені автоматично. Цей спосіб дозволяє значно пришвидшити процес, оскільки не потрібно завантажувати скановані копії документів, а регіональні центри оцінювання не витрачають час на верифікацію даних.

Реєстрація через сайт УЦОЯО:

Ті, хто обиратиме реєстрацію через сайт УЦОЯО, повинні будуть внести всі необхідні документи вручну та завантажити їхні фотокопії або скановані версії. Цей спосіб передбачає перевірку наданих даних, що займе до десяти календарних днів.

Термін реєстрації:

Реєстрація для участі в НМТ розпочнеться 5 березня 2026 року.