Тернопільщина отримує 3,2 млн євро від ЄС для ремонту мосту в Теребовлі

У рамках транскордонного проєкту за програмою Interreg NEXT Польща–Україна 2021–2027 на Тернопільщині розпочнеться капітальний ремонт мосту та підходів до нього на одній з найбільш завантажених доріг регіону. Партнерську угоду між Службою відновлення в Тернопільській області та Мазовецьким воєводством підписано для реалізації проєкту, який покращить дорожню інфраструктуру на важливій частині міжнародної транспортної мережі.

Проєкт передбачає будівництво обласної дороги № 627 у Польщі, а також капітальний ремонт мосту на дорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече в Тернопільській області, зокрема на ділянці у місті Теребовля.

Згідно з проєктом, аварійний міст 1938 року буде демонтовано, а на його місці зведено нову транспортну споруду. Після завершення робіт параметри мосту зміняться. Новий міст і дороги будуть адаптовані для забезпечення безперервного та безпечного транспортування.

Основні роботи включають в себе:

Влаштування нової транспортної споруди.

Ремонт дорожнього покриття та інженерних комунікацій.

Відновлення пішохідної інфраструктури та влаштування дощової каналізації.

Освітлення та технічні засоби для організації безпеки дорожнього руху.

Довжина ділянки капітального ремонту становить 850 метрів, а загальний бюджет проєкту складає 3,2 мільйона євро, з яких 90% фінансується ЄС, а решта – за кошти місцевих бюджетів.

Проєкт має на меті покращити транспортну інфраструктуру регіону, створити більш безпечні умови для транскордонного руху та підвищити ефективність транспортної системи.