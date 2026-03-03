Тернопільщина отримує 3,2 млн євро від ЄС для ремонту мосту в Теребовлі
У рамках транскордонного проєкту за програмою Interreg NEXT Польща–Україна 2021–2027 на Тернопільщині розпочнеться капітальний ремонт мосту та підходів до нього на одній з найбільш завантажених доріг регіону. Партнерську угоду між Службою відновлення в Тернопільській області та Мазовецьким воєводством підписано для реалізації проєкту, який покращить дорожню інфраструктуру на важливій частині міжнародної транспортної мережі.
Проєкт передбачає будівництво обласної дороги № 627 у Польщі, а також капітальний ремонт мосту на дорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече в Тернопільській області, зокрема на ділянці у місті Теребовля.
Згідно з проєктом, аварійний міст 1938 року буде демонтовано, а на його місці зведено нову транспортну споруду. Після завершення робіт параметри мосту зміняться. Новий міст і дороги будуть адаптовані для забезпечення безперервного та безпечного транспортування.
Основні роботи включають в себе:
-
Влаштування нової транспортної споруди.
-
Ремонт дорожнього покриття та інженерних комунікацій.
-
Відновлення пішохідної інфраструктури та влаштування дощової каналізації.
-
Освітлення та технічні засоби для організації безпеки дорожнього руху.
Довжина ділянки капітального ремонту становить 850 метрів, а загальний бюджет проєкту складає 3,2 мільйона євро, з яких 90% фінансується ЄС, а решта – за кошти місцевих бюджетів.
Проєкт має на меті покращити транспортну інфраструктуру регіону, створити більш безпечні умови для транскордонного руху та підвищити ефективність транспортної системи.