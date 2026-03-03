На Тернопільщині великогабаритні двері вбили чоловіка
Повідомлення про працівника, який отримав важкі тілесні ушкодження, на спецлінію поліції надійшла інформація від робітників виробництва. На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги та слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції.
Нещастя трапилося 2 березня близько 15:20 у Тернополі. У ході перевірки стало відомо, що потерпілий разом з колегами по фрезерувальному цеху намагався перемістити великогабаритні двері. Проте вони змістилися з місць кріплення та впали на 59-річного працівника.
Медики бригади швидкої допомоги намагалися реанімувати потерпілого, але травми чоловіка виявилися несумісними із життям.
За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження за частиною 2 статті 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років. Триває слідство.