Тернопіль: Російська атака — влучання в житлові будинки, працюють рятувальники та медики

У ніч на 19 листопада, під час чергового ракетного обстрілу, російські війська вдарили по Тернополю. За повідомленням Тернопільської військової адміністрації, є влучання в житлові будинки, що призвело до пошкоджень та травм.

Є влучання у житлові будинки. Працюють команди рятувальників ДСНС і екстреної медичної допомоги.

Міський голова Сергій Надал зазначив, що деталі події будуть надані після завершення оперативної роботи на місці. На цей час відомо, що пошкоджено кілька житлових будинків, але точна кількість постраждалих уточнюється.