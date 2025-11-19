Удар по Тернополю: ракетний обстріл і атака шахедами, є постраждалі

Сьогодні вночі росія завдала удару по Тернополю, використовуючи ракети та дрони-камікадзе шахеди. Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив про серйозні пошкодження будівель і житлових будинків.

“Російські окупанти вдарили по нашому місту. Пошкоджено кілька будівель, є руйнування в житлових районах. На місці працюють відповідні служби. На жаль, є постраждалі”, — йдеться в повідомленні мера.

Надал додав, що детальнішу інформацію про наслідки атаки і кількість постраждалих надасть пізніше, коли ситуація стане більш зрозумілою.

Ситуація в місті залишається складною, а служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків обстрілу.