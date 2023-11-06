5 листопада під стінами міської ради відбулась чергова акція «ЗСУ в ПЕРШУ чергу». Тернополяни прийшли з вимогами до міського голови Сергія Надала та депутатів скасувати непотрібні під час війни тендери і до перемоги їх не оголошувати, зупинити фінансування не критичних потреб, по тендерам, які вже проведені.

Поки місцева влада не скасовує непотрібні тендери і не зупиняє фінансування не критичних потреб – значить в місцевому бюджеті є вільні кошти! А всі вільні кошти мають бути передані на допомогу ЗСУ, а не оце все! – наголошують активісти.

Цього разу на акцію, не зважаючи на дощ, прийшло досить багато людей. Але цього разу до активістів не вийшли представники влади. У руках тернополян плакати “Дорогу до перемоги бруківкою не прокладеш”, “Гроші ЗСУ”, “Не дороги, а дрони”, “Дітям потрібний тато, а не бруківка”.

Одна з учасниць акції Раїса Коляда, розповідає, що вражена кількістю людей під міською радою.

Я плакала, багато і від щастя і від болю. Від щастя, що попри дощ, прийшло набагато більше людей ніж минулих разів. Від болю, що доводиться воювати не тільки з москалями, а й з своїми. Разом ми сила, вперед до перемоги.

За словами організаторки акції Ольги Тимошенко, активісти передали Сергію Надалу малюнок розписаний дітьми, де на звороті прописані основні вимоги.

Ми надіємося, що влада почне прислухатися до нас. За 8 місяців міська влада виділили 55 мільйонів, а з моменту першої акції дотепер 40 мільйонів. Це є наша заслуга. Малесенький перший крок, тому що військове ПДФО, податки із зарплат військових у тернопільський міський бюджет надійшло 493 мільйони гривень за 9 місяців цього року. Відповідно, ми проти того, щоб податки військових йшли на забезпечення непотрібної життєдіяльності міста, тому що місто зараз без облагородження може існувати, а наші військові без дронів, техніки – не можуть.

Також волонтерка зазначила, що відтепер пікет під міськрадою буде щонеділі о 14 годині.

Акцію підтримав і військовий Богдан Брич.

Не дивлячись на дощ, людей прийшло багато. Не берусь судити скільки чисельно, але разом з поліцейськими, то захід видався потужний. Зустрів багато знайомих обличь, побратимів з фронту, однокласників, старих товаришів ще з Майдану, приємно здивувала молодь – рішучі, патріотичні, разом з тим, виховані і толерантні, взагалі, люди різного віку, зріз суспільства так би мовити… Тішить, що є люди, котрим не все рівно, що є ті, що розуміють, що владу можна і треба контролювати і повертати до тями, коли та “пускається берегів”, бо думають вже про Маямі більше ніж про Тернопіль…