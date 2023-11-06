Владу треба контролювати, бо думають про Маямі більше, ніж про Тернопіль, – під міською радою відбулася акція
5 листопада під стінами міської ради відбулась чергова акція «ЗСУ в ПЕРШУ чергу». Тернополяни прийшли з вимогами до міського голови Сергія Надала та депутатів скасувати непотрібні під час війни тендери і до перемоги їх не оголошувати, зупинити фінансування не критичних потреб, по тендерам, які вже проведені.
- Поки місцева влада не скасовує непотрібні тендери і не зупиняє фінансування не критичних потреб – значить в місцевому бюджеті є вільні кошти! А всі вільні кошти мають бути передані на допомогу ЗСУ, а не оце все! – наголошують активісти.
Цього разу на акцію, не зважаючи на дощ, прийшло досить багато людей. Але цього разу до активістів не вийшли представники влади. У руках тернополян плакати “Дорогу до перемоги бруківкою не прокладеш”, “Гроші ЗСУ”, “Не дороги, а дрони”, “Дітям потрібний тато, а не бруківка”.
Одна з учасниць акції Раїса Коляда, розповідає, що вражена кількістю людей під міською радою.
- Я плакала, багато і від щастя і від болю. Від щастя, що попри дощ, прийшло набагато більше людей ніж минулих разів. Від болю, що доводиться воювати не тільки з москалями, а й з своїми. Разом ми сила, вперед до перемоги.
За словами організаторки акції Ольги Тимошенко, активісти передали Сергію Надалу малюнок розписаний дітьми, де на звороті прописані основні вимоги.
- Ми надіємося, що влада почне прислухатися до нас. За 8 місяців міська влада виділили 55 мільйонів, а з моменту першої акції дотепер 40 мільйонів. Це є наша заслуга. Малесенький перший крок, тому що військове ПДФО, податки із зарплат військових у тернопільський міський бюджет надійшло 493 мільйони гривень за 9 місяців цього року. Відповідно, ми проти того, щоб податки військових йшли на забезпечення непотрібної життєдіяльності міста, тому що місто зараз без облагородження може існувати, а наші військові без дронів, техніки – не можуть.
Також волонтерка зазначила, що відтепер пікет під міськрадою буде щонеділі о 14 годині.
Акцію підтримав і військовий Богдан Брич.
- Не дивлячись на дощ, людей прийшло багато. Не берусь судити скільки чисельно, але разом з поліцейськими, то захід видався потужний. Зустрів багато знайомих обличь, побратимів з фронту, однокласників, старих товаришів ще з Майдану, приємно здивувала молодь – рішучі, патріотичні, разом з тим, виховані і толерантні, взагалі, люди різного віку, зріз суспільства так би мовити… Тішить, що є люди, котрим не все рівно, що є ті, що розуміють, що владу можна і треба контролювати і повертати до тями, коли та “пускається берегів”, бо думають вже про Маямі більше ніж про Тернопіль…